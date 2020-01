Damen der HSG oha treffen im Derby auf HSG Rhumetal II

Auf die HSG-Damen (in rot) wartet am Sonntag eine schwere Aufgabe.

Hattorf. Die Regionsoberliga-Handballerinnen empfangen den Lokalrivalen am Sonntag im Hattorfer DGH. Auch im Nachwuchs wird gespielt.

Bei der HSG oha stehen am Wochenende neben der Partie der ersten Herren (siehe Bericht unten) noch etliche weitere Begegnungen auf dem Programm. Unter anderem sind die Handball-Damen zu Hause im Einsatz.

In der Regionsoberliga empfangen die HSG-Frauen am Sonntag ab 18.30 Uhr die HSG Rhumetal II zum Lokalderby, gespielt wird im Dorfgemeinschaftshaus Hattorf. Die Gäste aus Katlenburg gehen dabei als Favorit in die Begegnung, sie haben im bisherigen Saisonverlauf 9:1 Punkte gesammelt und stehen punktgleich hinter Tabellenführer MTV Geismar II auf Platz zwei.

Im ersten Saisonspiel musste sich das oha-Team in Katlenburg mit 24:28 geschlagen geben. Zuletzt gegen Geismar II zeigten die Schützlinge von Trainer Torsten Morich allerdings, dass sie streckenweise mit den Topteams der Liga mithalten können. Soll es mit einem Derbysieg klappen, muss die Leistung nun über 60 Minuten abgerufen werden.

Nachwuchsspiele bei der HSG

Im Nachwuchs stehen am Samstag zwei Partien an. Die männliche E2-Jugend empfängt ab 15 Uhr im Hattorfer DGH den MTV Geismar. In der A-Jugend-Landesliga sind die HSG-Junioren ab 15 Uhr beim HSC Ehmen im Einsatz.

Am Sonntag spielt die männliche E3-Jugend bereits zu früher Stunde um 9.45 Uhr bei der HG Rosdorf-Grone. Am Nachmittag sind vor dem Damenspiel noch weitere Begegnungen im DGH angesetzt. Die weibliche E-Jugend trifft ab 14.30 Uhr auf den MTV Moringen, die männliche C-Jugend ab 16.30 Uhr auf den SV Einheit Worbis.