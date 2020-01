Northeim. Das Team aus der 1. Kreisklasse Nord ist die erste Mannschaft des Altkreises, die in diesem Jahr ein Vorbereitungsspiel bestreiten.

Als erste Mannschaft aus dem Altkreis Osterode steigt an diesem Wochenende der SV Lerbach in die Vorbereitungsspiele auf die Rückserie ein.

Das Team aus der 1. Kreisklasse Nord trifft am Sonntag ab 12 Uhr auf den TuS Clausthal-Zellerfeld aus der 1. Nordharzklasse. Da die Plätze im Harz noch keinen Spielbetrieb zulassen, wird die Begegnung auf Kunstrasen auf dem KSN-Platz am Rhumekanal in Northeim ausgetragen.