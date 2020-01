Nachwuchs der Harzer Falken holt auswärts Punkte

Braunlage. Die U13 der SG Falken/Kickelhahn Rangers gewinnt mit 9:1 in Halle. Die U17-Mannschaft der SG erkämpft in Bremen einen Punkt.

Bei den Harzer Falken waren am vergangenen Wochenende nicht nur die Regionalliga-Herren im Einsatz, auch der Eishockeynachwuchs stand auf dem glatten Untergrund.

Fünf lange Wochen Pause lagen hinter der U13-Mannschaft der SG Falken/Kickelhahn Rangers, die im Sparkassen-Eisdom in Halle zur ersten Partie des neuen Jahres auf die SG OSC Berlin/Saale Bulls Halle traf. Die Gäste gaben sofort den Ton an, nach dem ersten Drittel stand es schon 4:0 für die Falken-Rangers. Mauri Jarczak, Felix Schade und Johann Torkler (2) hatten getroffen. Das zweite Drittel ließ man etwas ruhiger angehen, traf aber zwei weitere Male. Goalie Viktor Aslanski konnte sich zudem mehrfach auszeichnen. Im Schlussabschnitt kamen die Gastgeber schließlich doch zum Ehrentreffer, nach Toren durch Martin Gajdos, Jarczak und Schade stand letztlich aber ein deutlicher 9:1-Sieg fest.

Im ersten Spiel des Jahres traf die U17-Mannschaft der SG Harzer Jungfalken/Young Rangers in Bremen auf die SG Nordhorn/Bremen/Harsefeld, gegen die im Hinspiel am Wurmberg eine Niederlage kassiert wurde. Deshalb galt es umso mehr, die Punkte mit nach Braunlage zu nehmen. Dank einer grandiosen Leistung von Goalie Benni Hess konnte sich die Mannschaft in diesem temporeichen Spiel behaupten, nach 60 Minuten stand es 2:2.

Im Penaltyschießen fehlte jedoch das Quäntchen Glück zum Sieg. Die Gastgeber trafen im achten Penalty und konnten somit das Spiel für sich entscheiden. Dennoch konnte das U17-Team einen Punkt mit nach Hause nehmen und wird am kommenden Samstag ab 16.30 Uhr am Wurmberg umso stärker gegen die SG Rostock/Timmendorf antreten.