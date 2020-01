Siegeslauf der BG Göttingen hält auch in Weißenfels an

Die BG Göttingen hat ihre Siegesserie in der Basketball Bundesliga ausgebaut. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von Headcoach Johan Roijakkers beim Syntainics MBC mit 90:84 (40:44) und holte damit ihren fünften Erfolg in Folge. Die 2.300 Zuschauer in der Stadthalle Weißenfels sahen ein spannendes Spiel. In der Schlussphase blieben die Gäste aus Göttingen ruhig und brachten sich durch einen 8:0-Lauf zum 88:82 auf die Siegerstraße. Bester Veilchen-Werfer war Kyan Anderson mit 23 Punkten. Für Weißenfels traf Rückkehrer Tremmell Darden am häufigsten (19 Zähler).

Die Veilchen gingen gleich mit ihrem ersten Angriff in Führung und behielten diese bis zum 8:7 (5. Minute). Dann drehten die Wölfe auf und zeigten, weshalb sie zu den besten Offensiv-Teams der Liga gehören. Die BG blieb bis zum 13:13 dran, kassierte zum Viertelende aber einen 0:8-Lauf. Im zweiten Abschnitt wuchs der Göttinger Rückstand zunächst auf 13 Zähler an (15:28, 12.), vor allem von Außen gelang den Veilchen gar nichts.

Doch nach einer Roijakkers-Auszeit rissen sich Anderson und Co. zusammen und verkürzten auf 27:32 (16.). Aber die Mannschaft von Wölfe-Headcoach Björn Harmsen zeigte sich deutlich verbessert in der Verteidigung und erhöhte den Abstand wieder auf 29:38 (17.). Erneut nahm Roijakkers eine Auszeit, die auch dieses Mal wirkte. Zudem traf Alex Ruoff den ersten Veilchen-Dreier des Spiels (36:38, 19.). Zur Halbzeitpause lagen die Gäste 40:44 zurück.

Osetkowski bringt BG in Front

Nach dem Seitenwechsel war es Dylan Osetkowski, dem erneut ein Double-Double gelang, der die Veilchen wieder in Front brachte (49:46, 23.). Aber das Spiel blieb eng, die Weißenfelser holten sich die Führung zurück (49:51, 24.) und zogen bis zum Viertelende auf 62:69 davon.

Doch die Veilchen bewahrten Ruhe und arbeiteten sich heran. Anderson verkürzte auf 70:73 (33.), kurz darauf besorgte Ruoff per Dreier den Ausgleich (75:75, 35.). Zwar brachte Ruoff die Gäste durch ein Drei-Punkte-Spiel 80:77 in Front, doch die Mitteldeutschen konterten zum 80:82 (37.). In der folgenden Auszeit fand Roijakkers genau die richtigen Worte. Sein Team ließ einen 8:0-Lauf zum 88:82 folgen (40.) und gab diese Führung nicht mehr her.

„Beide Mannschaften hatten Runs, aber die letzten vier Minuten waren wir das stärkere Team. Wir haben mehrere Big Plays gemacht, das hat der MBC zwar auch, aber wir haben einfach mehr gemacht. Es war ein großes Spiel für uns, jeder Sieg ist wichtig für den Klassenerhalt. Beim MBC ist es nie einfach“, freute sich Roijakkers.