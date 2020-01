Veilchen Ladies treffen im Derby auf den Turn-Klubb Hannover

Nach Tabellenführer Keltern und dem deutschen Meister Herne wartet am Sonntag ab 16 Uhr in der heimischen FKG-Halle mit dem Tabellendritten TK Hannover das dritte Top-Team der DBBL auf die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen. Gelingt dem Team von Headcoach Goran Lojo dabei auch der dritte Erfolg in Serie gegen einen favorisierten Gegner? Die Veilchen Ladies haben sich intensiv vorbereitet, um in der Tabelle weiter Boden gut zu machen. Ihre Heimpremiere feiern wird Neuzugang Anna Kelly, die beim Sieg gegen Herne mit 15 Punkten gleich zur Topscorerin avancierte.

Mit dem Turnklubb zu Hannover gastiert jedoch ein Gegner in der Unistadt, der im bisherigen Saisonverlauf mehr als überzeugt hat. Dies liegt insbesondere an den herausragenden Qualitäten von Topscorerin Aliaksandra Tarasava. Die Weißrussin blüht im Alter von 31 Jahren so richtig auf. In durchschnittlich 31 Minuten Einsatzzeit gelangen der Scharfschützin knapp 20 Punkte im Schnitt. Auf sie gilt es besonders zu achten. Ebenfalls brandgefährlich ist die US-Amerikanerin Stephanie Gardner mit 12,2 Punkten, 4,4 Rebounds und 3,5 Assists pro Spiel. Größte Stärke des Teams der neuen TK-Trainerin Tatiana Gallova ist die mannschaftliche Ausgeglichenheit im Zehner-Kader. Acht Spielerinnen zählen zur Stammrotation, die Kräfte können entsprechend aufgeteilt werden.

Das kann inzwischen aber auch BG-Coach Lojo, nicht zuletzt dank der Nachverpflichtung von Kelly. Der Bosnier ist von den jüngsten Leistungen seiner Mannschaft erfreut: „Wir sind im Lauf der Saison zusammen gewachsen und das Team ist aktuell in einer großartigen Form. Aber Hannover ist ein starker Gegner, was auch die Tabelle deutlich zeigt.“ Lojo lädt alle ein, sich von der Qualität der Veilchen Ladies zu überzeugen: „Eines ist sicher: Wir werden von der ersten bis zur letzten Sekunde kämpfen, um unsere Fans glücklich zu machen.“