Zwei Hördener wollen in Hannover groß aufspielen

Steffen Koch und Markus Deppe vom SV RW Hörden starten am anstehenden Sonntag, 19. Januar, beim 2. NFV-eFootball-Cup. Ausgetragen wird die Niedersachsenmeisterschaft in der Swiss Life Hall in Hannover, ab 11.45 Uhr öffnen sich die Tore für Teilnehmer und Zuschauer. Es ist ein riesiges...