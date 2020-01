Die Teams des TV Pöhlde wollen sich in ihren Ligen behaupten

Bei den Tischtennis-Teams des TV Pöhlde fiebert man dem Start in die Rückrunde entgegen und hat teilweise sogar schon die ersten Spiele absolviert. Als Aufsteiger in der 1. Kreisklasse verkauften sich die ersten Herren in der Hinserie besonders zu Hause gut. Das Quartett um Lars Vollbrecht, Oliver...