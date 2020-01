May Wode aus Nienstedt bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften in Wolfsburg.

May Wode schwimmt in Wolfsburg zur Bezirksmeisterschaft

Am vergangenen Samstag fanden in Wolfsburg die Bezirksjahrgangsmeisterschaften im Schwimmen über die lange Strecke statt. May Wode (Jahrgang 2009) aus Nienstedt, die für die Wasserfreunde Northeim startet, war das erste Mal bei diesen Meisterschaften startberechtigt und konnte gleich ihr Können unter Beweis stellen.

Über 400 m Lagen schwamm Wode in in 7;07,37 Minuten auf Platz eins und damit zum Bezirkstitel. Auch über 800 m Freistil landete sie auf dem Podest, in 13:14.64 Minuten gewann die Nienstedterin die Bronzemedaille.

Mit ihren Leistungen qualifizierte sich Wode auch für die Landesjahrgangsmeisterschaften, die am 15. Februar im Stadionbad in Hannover stattfinden. Hier wird sie ebenfalls über 400 m Lagen und 800 m Freistil an den Start gehen.