Anmeldung für den Harzer Keiler Run ab Dienstag möglich

Der 6. Harzer Keiler Run fand im Juni 2018 statt. 1200 Teilnehmer gingen an den Start, zu absolvieren war eine Runde von 12,5 km rund um das Dorf, gespickt mit jeder Menge Hindernissen. Auf der Frischlingsfährte galt es, eine Runde zu laufen, bei der Keilerfährte waren es zwei Runden. Viele Zuschauer feuerten die Sportler unterwegs an, vor allem im Start- und Zielbereich auf dem Hördener Sportplatz herrschte Volksfeststimmung.

Der Harzer Keiler Run gehört zu den beliebtesten Hindernisläufen in Deutschland, in diesem Sommer findet die Schlammschlacht zum siebten Mal rund um Hörden statt. Am 13. und 14. Juni dürfen sich Extremsportler wieder auf der Strecke austoben – Start und Ziel sind wie immer auf dem Hördener Sportplatz.

Am Dienstag wird dabei der erste Anmeldeblock freigegeben. Zunächst können sich Interessierte die Startplätze für die Keilerfährte am Sonntag (25 km) und die Kombitickets für die Drückjagd am Samstag (4 km) und die Keilerfährte sowie für den Ferkel Run der Kinder sichern. Am 16. Januar folgt die Anmeldeöffnung für die Frischlingsfährte (12,5 km) sowie für die Kombitickets Drückjagd/Frischlingsfährte. Im letzten Startblock am 18. Januar ist die Drückjagd (4 km) einzeln buchbar.

Geöffnet werden die Anmeldefenster immer um 8 Uhr morgens, alle Informationen unter www.harzerkeilerrun.de.