Damen der BG 74 Göttingen schlagen Meister Herne erneut

Den Flippo Baskets BG 74 Göttingen ist der nächste überraschende Coup in der Damen-Basketball-Bundesliga gelungen. Beim amtierenden deutschen Meister und Pokalsieger Herner TC siegte das Team von Headcoach Goran Lojo mit 58:49 (29:27). Damit wiederholten die Veilchen Ladies ihren Hinspielerfolg und konnten in der Tabelle auf Platz sieben klettern.

Von Beginn an entwickelte sich beim Champion eine intensive Partie, in der die Göttingerinnen zumeist knapp in Führung lagen. Dabei waren sie mit nur acht Akteurinnen angetreten, da die Nachwuchsspielerinnen an diesem Abend mit ihren Teams von der BG 74 und vom ASC 46 im Einsatz waren. Zumindest Megan Mullings konnte nach überstandener Verletzung wieder ins Spielgeschehen eingreifen – mit einem höchst unglücklichen Ende. Denn im dritten Viertel knickte die Centerin in einem Zweikampf erneut um und musste humpelnd vom Feld geführt werden.

Ausfall schockt BG-Damen nicht

Die restlichen BG-Damen ließen sich von diesem Ausfall jedoch nicht schocken – im Gegenteil: Das Team biss die Zähne aufeinander und hielt einen Zwei-Punkte-Vorsprung auch am Ende des dritten Viertel. Im Schlussabschnitt gelang es dem Lojo-Team dann, für den entscheidenden Vorsprung zu sorgen. Sie setzten sich Punkt um Punkt ab und feierten am Ende einen überraschenden Triumph.

Einen hervorragenden Einstand für Göttingen feierte die zum Jahreswechsel verpflichtete Anna Kelly. Sie avancierte mit 15 Punkten gleich zur Topscorerin. Ebenfalls zweistellig punkteten Ivana Blazevic (12 Punkte) und Cayla McMorris (10 Punkte). Lojo zeigte sich vom Triumph seines Teams beeindruckt: „Nur 49 Punkte gegen den amtierenden Champion zuzulassen, ist der eindeutige Beweis für unsere super Leistung in der Verteidigung.“