Damen des VT Südharz II spielen in Wolfenbüttel

Für zwei Volleyballmannschaften des VT Südharz endet die kurze Weihnachtspause an diesem Wochenende. Im Einsatz sind dabei die zweiten Damen in der Landesliga sowie die dritten Damen in der Bezirksliga. Die VTS-Reserve tritt am Samstag ab 15 Uhr beim Wolfenbütteler VC II an und steht unter...