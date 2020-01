Damen der BG 74 Göttingen spielen bei Meister Herne

Zum amtierenden Meister und Pokalsieger Herner TC geht es für die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen im ersten DBBL-Spiel des neuen Jahres. Am Samstag ab 18 Uhr ist das Team von Headcoach Goran Lojo in der H2K-Arena klarer Außenseiter. Die BG hat dennoch gute Erinnerung an den HTC, schließlich gelang im Hinspiel ein überraschender 69:65-Erfolg.

Acht Siege und vier Niederlagen stehen bislang auf dem Konto der Hernerinnen – damit liegen sie auf Rang vier. Bei den Veilchen Ladies sind es fünf Erfolge und sieben Niederlagen. Geht es nach Trainer Lojo, dann soll sich der Rückstand der Göttingerinnen gegenüber Herne auf vier Punkte reduzieren: „Dafür müssen wir hart arbeiten.“ Der Bosnier hofft, auf den kompletten Kader zurückgreifen zu können. Ob Forward Megan Mullings nach ihrer Fußverletzung wieder einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten. Zur Verfügung steht auf jeden Fall Neuverpflichtung Anna Kelly.

Der Kader von Hernes Headcoach Marek Piotrowski ist tief besetzt. Acht Spielerinnen stehen im Schnitt 20 Minuten und mehr auf dem Court. Erfolgreichste Werferin ist die US-Amerikanerin Jordan Frericks, die neben 12,6 Punkten noch neun Rebounds pro Partie einsammelt. Landsfrau Kennedy Leonard steht ihr mit 12,4 Zählern kaum nach. Lojo und sein Team wissen um die Schwere der Aufgabe: „Wir sind nicht favorisiert und fahren deshalb mit großer Motivation ins Ruhrgebiet. Wir wollen diese Partie für uns entscheiden.“