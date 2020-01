Titelverteidiger Eickener SV gewinnt erneut den Silvestercup

Am zweiten Tag des Handballturniers um den 36. Harz Energie-Silvestercup setzte sich im B-Turnier erneut der Titelverteidiger Eickener SV durch. Insgesamt gestaltete sich das Turnier in den Gruppenspielen deutlich ausgeglichener als das am Samstag ausgetragene A-Turnier.

Trotz enger Spiele kristallisierten sich in den Gruppenspielen schon bald die Favoriten für das Endspiel heraus. Der TV Eintracht Sehnde und der Eickener SV setzten sich in ihren Gruppen durch und gewannen anschließend auch ihre Halbfinalspiele. Während es für Sehnde im Duell mit der SG Spanbeck/Billingshausen beim 13:11 allerdings eng zu ging, machte der Titelverteidiger beim 19:9 kurzen Prozess mit der zweiten Vertretung der HSG Rhumetal.

Im Spiel um Platz fünf setzte sich anschließend die HSG Wesertal mit 16:15 nach Siebenmeterwerfen gegen die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen durch. Deutlicher verlief das kleine Finale: Hier hatte die SG Spanbeck/Billingshausen gegen das entkräftete Team der HSG Rhumetal II letztlich leichtes Spiel und siegte mit 14:5.

Das Finale bot hingegen spannende Unterhaltung und machte Werbung für den Handballsport. Zunächst gab Sehnde den Ton an und es sah nach einer Ablösung des Seriensiegers. Erst im letzten Drittel der Partie kämpfe sich der Eickener SV wieder heran, ging wenige Minuten vor dem Ende in Führung und gab nicht mehr ab. Letztlich stand ein 20:19 auf der Anzeigetafel. Als bester Spieler wurde ESV-Keeper Andreas Fischer geehrt.