Veilchen Ladies testen am Dienstag in Braunschweig

Etwas mehr als die Hälfte der Hauptrunde in der Damen-Basketball-Bundesliga ist gespielt. Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen belegen nach fünf Siegen Rang acht der Tabelle – mit allerdings nur vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Nach zwei Wochen Weihnachtspause ist das Team inzwischen in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Am Dienstag wartet außerdem ein Testspiel auf das Team von Headcoach Goran Lojo. Um 20 Uhr sind die Veilchen Ladies in der Sporthalle Alte Waage bei Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig gefordert. Erstmals mit dabei ist Neuzugang Anna Kelly.

Lojo ist froh, dass es nach der zweiwöchigen Pause endlich wieder los geht: „Wir müssen weiter hart arbeiten, um unsere Saisonziele zu erreichen.“ Zu diesen gehört in erster Linie der Klassenerhalt, aber ein Platz in den Playoffs ist weiterhin wünschenswert. Der bosnische Coach: „Mit Anna Kelly haben wir jetzt eine weitere Option. Wir müssen sie ins Team integrieren.“ Da kommt das Testspiel gegen Braunschweig gerade recht. Denn die Löwinnen führen mit nur zwei Niederlagen die Tabelle der 2. Liga Nord an. „Das ist ein harter Gegner, bei dem wir uns aufeinander einspielen können“, erklärt Lojo.

Am kommenden Samstag um 18 Uhr geht es dann in der DBBL weiter. Die Flippo Baskets gastieren beim amtierenden deutschen Meister Herner TC.