Aufbauspielerin Anna Kelly verstärkt die BG 74 Göttingen

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben ihr Team für die noch ausstehenden zehn Partien der DBBL-Hauptrunde inklusive möglicher Playoffs verstärkt. Die 22-jährige Anna Kelly stößt zum Kader von Headcoach Goran Lojo. Kelly ist in den USA aufgewachsen und hat zudem einen irischen Pass.

„Wir wollten unbedingt für Entlastung im Spielaufbau sorgen“, erklärt Geschäftsführer Richard Crowder die Entscheidung, eine Spielerin auf den Guard-Positionen zu verpflichten. Dass auf diesen Positionen Handlungsbedarf besteht, zeigt ein Blick in die Statistiken. So stand Point Guard Jennifer Crowder in nahezu allen Partien mehr als 35 Minuten auf dem Court. Bei der 66:81-Niederlage nach Verlängerung in Keltern waren es die kompletten 45 Minuten. Auch Shooting Guard Jill Morton ist im Schnitt mehr als 30 Minuten gefordert. Die neuverpflichtete Kelly ist auf beiden Positionen vielseitig einsetzbar.

Profi-Erfahrung in Schweden

Die 22-Jährige ist 1,69 Meter groß und war in der Saison 2018/19 für den schwedischen Erstligisten Visby BKK Ladies aktiv. Bis 2016 spielte die Irin für die Lexington Highschool in der Nähe von Boston. In dieser Zeit gelang es ihr, in einer Partie 52 Punkte zu erzielen, ein Schulrekord. Kelly wechselte dann an das College von Fordham in der NCAA-Division B, ehe sie ihre Profi-Karriere begann.

Äußerst erfreut über die Verpflichtung zeigt sich Headcoach Goran Lojo: „Das erhöht unsere Variabilität ungemein. Jetzt müssen wir als Team gemeinsam hart arbeiten, um sie zu integrieren und den Rest der Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten.“