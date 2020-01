SV Rotenberg reist als Titelverteidiger nach Duderstadt

Duderstadt. Der Bezirksligist startet am Wochenende bei der 37. Auflage des Ulrich-Jünemann-Hallenfußballturniers, Gastgeber ist der VfL Olympia Duderstadt.

Los geht es am Freitagabend ab 18 Uhr mit dem Turnier der Kreisklassen-Mannschaften. Auch einige Teams aus dem Altkreis Osterode sind dabei, der SV Rotenberg II, VfL Herzberg II, FC Westharz und SV Zorge wollen im Kampf um den Sieg ein Wort mitsprechen.

Am Samstag folgt ab 14 Uhr die Vorrunde des Hauptturniers, Titelverteidiger ist der SV Rotenberg. Der SVR trifft dabei in seiner Gruppe auf den FC SeeBern, die SG BW Bockelnhagen, den SC Eichsfeld, den VfL Herzberg und den FC Gleichen. In Gruppe B ab 18.30 Uhr spielen SV RW Hörden, SG Pferdeberg, TSV Landolfshausen/Seulingen II, VfL Olympia Duderstadt, Germania Breitenberg und SG Bergdörfer.

Am Sonntag geht es ab 15 Uhr mit der Entscheidung in Zwischenrunde und K.o.-Spielen weiter.