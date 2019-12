Zum Jahresauftakt empfängt die BG Göttingen die Skyliners

Göttingen. Am Donnerstag haben die Veilchen in der Basketball-Bundesliga das Team aus Frankfurt zu Gast. An das Pokalspiel hat die BG gute Erinnerungen.

Das Jahr 2020 beginnt für die BG Göttingen gleich mit zwei Basketball Bundesliga-Heimspielen innerhalb von vier Tagen. Zum Jahresauftakt empfängt die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers am Donnerstag ab 19 Uhr die Frankfurt Skyliners in der heimischen Sparkassen-Arena.

Die erste Woche des neuen Jahres schließen die Veilchen dann mit dem Duell gegen Alba Berlin am Sonntag, 5. Januar, ab 15 Uhr ab. „Das Team konzentriert sich im Moment nur auf das Spiel gegen Frankfurt“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Wir Trainer beschäftigen uns parallel natürlich auch schon mit der Partie gegen Berlin. Wir werden auf Berlin genauso gut vorbereitet sein, wie auf Frankfurt.“

Göttingen gewann Pokalduell

Keine guten Erinnerungen hat die Mannschaft des neuen Skyliners-Headcoach Sebastian Gleim an den Saisonauftakt. Die erste Partie, das Achtelfinale im BBL-Pokal, ging gleich verloren – und zwar gegen die BG. Die Göttinger sicherten sich bei den Hessen dank eines starken Schlussviertels den 79:74-Sieg und den Einzug in die nächste Runde.

Seit diesem Spiel haben sich die Skyliners aber etwas verändert. Joe Rahon hat die Gleim-Truppe auf der Aufbauposition verstärkt, nachdem Anthony Hickey den Klub verlassen musste. Der US-Guard stand bei seinen ersten beiden Einsätzen im Schnitt fast 36 Minuten auf dem Parkett, das schafft in Frankfurt sonst nur Urgestein Quantez Robertson. Zudem ist Rahon, der in der vergangenen Saison großen Anteil am Play Off-Einzug der Basketball Löwen Braunschweig hatte, bester Vorlagengeber (6,5 Assists pro Spiel). „Rahon hat die Dynamik des Teams mehr als nur ein bisschen verändert. Frankfurt spielt jetzt besseren Basketball“, sagt van der Zweep.

Die meisten Frankfurter Punkte erzielt Lamont Jones (durchschnittlich 18,3 pro Spiel) gefolgt von Leon Kratzer (10,7), der bester Rebounder seines Teams ist (8,3). Ex-Veilchen Akeem Vargas kommt im Schnitt auf 9,3 Punkte pro Spiel (31 Minuten Einsatzzeit), der ehemalige BG-Forward Adam Waleskowski steht durchschnittlich rund zehn Minuten auf dem Parkett.

Ausgeruhte Göttinger

Während die Göttinger seit dem am Ende überraschend deutlichen 90:75-Sieg bei Medi Bayreuth kein Spiel mehr hatten, mussten die Frankfurter am Montagabend noch bei den MHP Riesen Ludwigsburg antreten. „Unsere Teamverteidigung wird gegen Frankfurt sehr wichtig sein. Zudem müssen wir die Eins-gegen-eins-Duelle gewinnen“, so van der Zweep.

Für die Veilchen geht es gegen den Tabellenzwölften vom Main um den dritten BBL-Sieg in Serie. Mit einem Heimerfolg würden die Göttinger in der Tabelle zudem an den Frankfurtern vorbeiziehen – beide Teams haben bislang vier Siege auf dem Konto, die Skyliners aber ein Spiel weniger absolviert.