Drei Drittliga-Teams sind beim Silvestercup in Katlenburg dabei

Katlenburg. Am 4. und 5. Januar wird das Handball-Turnier wieder in der Burgberghalle ausgetragen. Gastgeber der zwei Turniere ist die HSG Rhumetal.

Die Vorbereitungen für den am 4. und 5. Januar stattfindenden 36. Harz Energie-Silvestercup der HSG Rhumetal sind abgeschlossen. Traditionell wird das Handballturnier am ersten Wochenende des neuen Jahres in der Burgberg-Sporthalle in Katlenburg ausgetragen. Dem Turnierchef Mathias Zänger ist es erneut gelungen, sehr attraktive Teilnehmerfelder für beide Turniertage zu verpflichten. Dabei spielen die teilnehmenden Mannschaften wie schon in den vergangenen Jahren in zwei unterschiedlichen Leistungsklassen um die Siegerpokale und um attraktive Geldprämien. Das A-Turnier findet am 4. Januar ab 12 Uhr statt, das B-Turnier am 5. Januar ab 10 Uhr.

Als eine Selbstverständlichkeit haben die Handballer vom Neu-Drittligisten TuS Vinnhorst ihre Teilnahme angesehen, schließlich möchten sie ihren Titel verteidigen. In der letzten Ausgabe hatten die Hannoveraner den vorherigen Seriensieger, die Bundesliga-A-Jugendmannschaft der Füchse Berlin, entthronen können. Der Berliner Handball-Nachwuchs ist ebenfalls wieder dabei. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der die Talente als Trainer fast in jedem Spiel persönlich betreut, nutzt den Silvestercup seit einiger Zeit, um sich mit seiner Mannschaft auf die Rückrunde in der A-Jugend-Bundesliga vorzubereiten.

Mit dem GSV Eintracht Baunatal (3. Liga Mitte) und dem Dessau-Rosslauer HV 06 (3. Liga Nord-Ost) sind weitere ambitionierte Teams dabei. Komplettiert wird das Feld des A-Turniers am Samstag durch den TV 1887 Stadtoldendorf (Oberliga) und den gastgebenden Verbandsligisten HSG Rhumetal.

Beim B-Turnier am Sonntag gehen Titelverteidiger Eickener SV, TV Eintracht Sehnde, HSG Schoningen/Uslar/Wiensen, HSG Wesertal, SG Spanbeck/Billingshausen sowie die HSG Rhumetal II an den Start.