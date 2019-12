SC HarzTor und Vatan Herzberg stehen in der Finalrunde

Mit dem SC HarzTor und dem FC Vatan Herzberg haben sich am Sonntagabend die letzten beiden Teams für die Endrunde des vom TuSpo Petershütte ausgerichteten Sparkasse Osterode Cups qualifiziert. Die Finalrunde wird am Montagabend in der Osteroder Lindenberghalle ausgetragen. Der Fußball-Kreisligist...