Harzer Falken sind heiß auf das Derby gegen Salzgitter

Nach der lockeren Kür am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es für die Harzer Falken in der Eishockey-Regionalliga Nord vor dem Jahreswechsel noch einmal um wichtige Punkte. Am Sonntag empfängt der Tabellenführer die TAG Salzgitter Icefighters im heimischen Wurmbergstadion. Spielbeginn in Braunlage...