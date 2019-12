Harzer Falken empfangen den Hamburger SV zum Gipfeltreffen

Nach fast fünf Wochen Wartezeit dürfen die Harzer Falken in der Eishockey-Regionalliga Nord endlich wieder vor heimischer Kulisse ran. Am Samstag ab 16.30 Uhr ist der Hamburger SV zu Gast im Braunlager Wurmbergstadion. Das Duell hat es in sich, schließlich empfängt der Tabellenzweite den...