Nachwuchs muss in Nachholpartien ein letztes Mal ran

Ein letztes Mal vor der Winterpause sind an diesem Wochenende noch Nachwuchsteams des Altkreises auf Bezirksebene gefordert. Lässt es die Witterung zu, sollen zwei Nachholspiele ausgetragen werden.

Für die Bezirksliga-C-Jugend des TuSpo Petershütte geht um wichtige Punkte. Die Mannschaft von Jonny Retzlaff ist am Sonntag um 12 Uhr zu Gast bei den Freien Turnern Braunschweig in der Herzogin-Elisabeth-Straße. Der Gastgeber ist Achter und damit einen Punkt hinter der Retzlaff-Elf. Beide Mannschaften haben nach zwölf Spielen 20 Tore geschossen, die TuSpo-Defensive steht jedoch etwas stabiler und hat deswegen fünf Punkte mehr auf dem Konto. Die Seestädter präsentierten sich zuletzt in einer guten Form, bei der 3:4-Niederlage in Goslar fehlte letztlich das Glück und die Cleverness. „Die Krone wurde unter der Woche wieder gerichtet, wir wollen voll angreifen“, gibt Retzlaff die Richtung vor.

Vor heimischer Kulisse wollen sich die B-Junioren des JFV Rhume-Oder in die Bezirksliga-Winterpause verabschieden. In Lindau trifft das JFV-Team am Samstag ab 16 Uhr auf den 1. SC Göttingen 05 II – wenn denn auf dem Rasenplatz gespielt werden kann. Zu erwarten ist ein spannendes Duell. Rhume-Oder ist mit elf Punkten Achter, die Göttinger haben als Fünfter vier Zähler mehr gesammelt.