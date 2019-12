Luftgewehr-Bundesliga kommt nach Osterode

Jolyn Beer von der SB Freiheit gehört zu den Topstars des Schießsports, die am Wochenende in der Lindenberghalle starten.

Osterode. Nationale und internationale Spitzenschützen kämpfen am Wochenende in der Lindenberghalle um Bundesliga-Punkte.

Am Wochenende ist es wieder soweit. Die Schützenbrüderschaft Freiheit richtet ihren Heimwettkampf in der 1. Bundesliga Nord Luftgewehr in der Osteroder Lindenberghalle aus. Auf die Zuschauer warten am Samstag und Sonntag zahlreiche nationale und internationale Spitzenschützen und Schießsport auf Weltklasseniveau.

Los geht es am Samstag ab 12 Uhr mit dem öffentlichen Training der Teams. Um 15 Uhr trifft Tabellenschlusslicht TuS Hilgert (0:14 Punkte/7:28 Einzelpunkte) auf den BSV Buer-Bülse. Die Tabellenfünften (10:4/23:12) aus Gelsenkirchen haben beste Voraussetzungen, als eine der vier besten Mannschaften der Nordgruppe die Play-offs zu erreichen. Um 16.30 Uhr steht das erste Niedersachsenderby zwischen dem favorisierten Tabellenzweiten SV Wieckenberg (12:02/25:10) und dem KKS aus Nordstemmen (Tabellenelfter mit 2:12 Punkten und 12:23 Einzelpunkten) auf dem Programm, ehe es um 18 Uhr für die Hausherren ernst wird.

Freiheiter kämpfen um Play-offs

Die SB-Schützen, aktuell auf Platz sechs (6:8/18:17) in der Tabelle, werden im zweiten niedersächsischen Duell gegen die Braunschweiger SG (7./6:8/16:19) voll auf Sieg gehen müssen. „Wenn wir noch eine Chance auf die Play-offs haben wollen, dürfen wir uns keinen Ausrutscher mehr leisten“, sagt Freiheits Trainer Christian Pinno mit Blick auf die Bundesligatabelle und weiß auch: „Wir haben es nicht in eigener Hand. Aber erst einmal werden wir selbst alles daran setzen, unsere Aufgaben zu erfüllen.“

Gegen Braunschweig wird das nicht unbedingt einfach. Die BSG wird von der Dänin Rikke Ibsen mit einem bisherigen Ergebnisschnitt von 395,17 Ringen angeführt. Angelina Wucherpfennig (393,00) konnte bei den Deutschen Meisterschaften mehrere Medaillen gewinnen, mit Christian Stautmeister (391,71) steht ein Ex-Europameister an Position drei. An vier gehen entweder Julia Schwieger (390,71) oder Juniorennationalschützin Selina Zimmermann (390,20) ins Rennen. Celina Alrutz (389,33) oder Sara Leseberg (389,00) komplettieren das kompakte Aufgebot.

Startschuss am Sonntag um 10 Uhr

Am Sonntag fällte der Startschuss bereits um 10 Uhr mit dem hochklassigen Match zwischen dem SV Wieckenberg und Buer-Bülse. Um 11.30 Uhr folgt das dritte Niedersachsenderby des Wochenendes, wenn die Braunschweiger auf den KKS Nordstemmen treffen.

Sie ist das Gesicht des Heimwettkampfes 2019: Patricia Piepjohn punktete vor zwei Wochen mit 395 Ringen. Foto: Verein / SB Freiheit

Anpfiff für das zweite Duell der Freiheiter ist um 13 Uhr. Mit dem TuS Hilgert wartet eine vermeintlich leichte Aufgabe. „Hilgert hat zwar die rote Laterne, aber unterschätzen darf man den TuS nicht. Man weiß ja nie, mit welchem Aufgebot sie nach Osterode kommen“, erklärt Trainer Pinno. Der Coach spielt damit auf die Visa-Probleme der TuS-Spitzenschützen aus Indien in den vergangenen Wochen an. „Da hätte Hilgert sicher schon ein paar Punkte mehr auf dem Konto“, ist sich Pinno sicher. Für die Spitzenposition sind mit Dhanush Srikanth 400/Indien), Shreya Agrawal (398,30/Indien), Milutin Stefanovic (398,00/Serbien) und Gagan Narang (396,67/Indien) vier internationale Top-Athleten für Hilgert gelistet. Stephan Martz (392,33) und Debora Linn (391,57) bilden das Mittelfeld, Dr. Julia Palm (391,00) und Lara Hasenstab (390,25) folgen an vier und fünf.

SB startet in Bestbesetzung

„Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, starten wir in Bestbesetzung“, sagt Pinno und verspricht den Zuschauern in der Lindenberghalle „auf jeden Fall eine tolle Show und großen Kampf“ seiner Mannschaft. Für Interessierte hat der Coach noch einen nicht ganz unwichtigen Tipp: „Zuschauer sollten am besten spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Anpfiff in der Halle sein, um das Einlaufen und die Vorstellung der Akteure nicht zu verpassen!“

Im SB-Aufgebot stehen der norwegische Neuzugang Jeanette Duestad (398,00), die deutsche Nationalschützin Lisa Müller (395,00), die Olympiateilnehmerin von London, Jessica Mager (394,71), die mehrfache Deutsche Juniorenmeisterin Patricia Piepjohn (393,50), die amtierende Deutsche Vize-Meisterin der Frauen, Michaela Thöle (392,17), die Weltcupfinalsiegerin von 2017, Jolyn Beer (390,50) und natürlich auch Kapitän Sebastian Höfs (389,00).

Top-Sport zum Anfassen: Bei den Schützen gibt es das noch Kommentar von Robert Koch Top-Sport zum Anfassen: Bei den Schützen gibt es das noch Kommentar von Robert Koch Weltmeister, Deutsche Meister, Olympiateilnehmer – und das direkt vor der Haustür und praktisch zum Anfassen. Was in anderen Sportarten undenkbar wäre, ist beim Sportschießen Normalität. Wenn am Wochenende die Freiheiter ihren Heimwettkampf in der Lindenberghalle austragen, dann tummeln sich die Weltklasse-Athleten nur so in Osterode. In der öffentlichen Wahrnehmung fristen die Schützen jedoch oft ein Schattendasein. Wirkliches Interesse besteht meist nur bei Olympischen Spielen, hier werden die Wettbewerbe traditionell zu Beginn ausgetragen. Die Chancen, dass der erste Medaillengewinner ein Schütze ist, stehen meist gut. Dabei haben die Sportler mit ihren Leistungen alle Wertschätzung verdient – auch abseits der fünf Ringe. Beim Luftgewehrschießen muss für eine Zehn beispielsweise aus zehn Metern eine nur 0,5 Millimeter durchmessende Fläche getroffen werden. Wer sich von der großartigen Treffsicherheit überzeugen möchte, dem sei ein Besuch in der Lindenberghalle wärmstens ans Herz gelegt.