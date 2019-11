Der Nachwuchs der HSG oha ist im Einsatz

Zwei Nachwuchsmannschaften der HSG oha waren am vergangenen Wochenende aktiv.

SV Einheit Worbis - Weibliche E-Jugend 7:7 (0:5). Im Spiel Drei gegen Drei sah es noch nach einem sicheren Auswärtssieg aus, jedoch fehlte der HSG am Ende die Kraft. Schnell konnte durch Tore von Selma Schmidt und Ida Mönnich eine 2:0-Führung herausgespielt werden. Cloe Otremba im Tor war ein sicherer Rückhalt. Mit einer komfortabeln 5:0-Führung ging es in die Pause. Mit der offenen Spielweise in Hälfte zwei kamen die Gastgeber jedoch besser zurecht, so dass der Vorsprung immer mehr dahin schmolz. Kurz vor Schluss gelang Worbis schließlich der Ausgleich. HSG: Wode (3), Otremba, Schmidt (3), Brandt, Jo. Schettler, Mönnich (1), Ju. Schettler, Shan Bagi.

Weibliche D-Jugend (JMSG) - JSG Duderstadt-Landolfshausen 37:9 (19:6). Die JMSG Rhumetal/HSG oha hatte von Beginn an die Nase vor und überzeugte durch ein gutes Zusammenspiel. Beleg dafür: Am Ende hatten sich fast alle Spielerinnen auch in die Torschützenliste eingetragen. Die Gäste fanden nicht ins Spiel, da die Bälle in der Defensive oft von Lara Hofemann oder Rubina Schirmer abfangen wurden. Nach der Pause knüpfte die JMSG mit einer starken Abwehr und einem guten Angriff nahtlos an die überzeugende Vorstellung an, zudem parierte Salli Ibrahim gleich zwei Siebenmeter. JMSG: Ibrahim – Friedrichs (7), Bierwirth (3), Zimmermann (3), Fiebig, Hinz (5), Schirmer (8), Hofemann (4), Hannemann (1), Lüer (6).