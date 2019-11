Der FC Eisdorf lädt Samstag zum Budenzauber ein

Badenhausen. Das Turnier findet in der Sporthalle in Badenhausen statt, sieben Herrenmannschaften kämpfen ab 14 Uhr im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Titel.

Am anstehenden Samstag, 30. November, eröffnet der FC Eisdorf den Reigen der Hallenturniere für Herrenmannschaften. Beim Sparkassen-Pokal in der Sporthalle Am Johannisbon in Badenhausen gehen sieben Mannschaften ab 14 Uhr an den Start. Im Modus „Jeder gegen Jeden“ wird der Sieger ermittelt.

Als Tabellensechster der Kreisliga Göttingen-Osterode geht die Reserve des TuSpo Petershütte als einer der Favoriten in das Turnier. In der Kreisliga Northeim-Einbeck spielt der FC Lindau, der ebenfalls gute Karten auf den Turniersieg haben dürfte. Aber auch der gastgebende FC Eisdorf, Tabellenführer der 1. Kreisklasse Nord, will ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitreden.

Mit dem SV Rot-Weiß Hörden und dem SV Lerbach nehmen noch zwei Staffelkonkurrenten des Gastgebers aus der 1. Kreisklasse Nord teil. Die Außenseiterrolle nimmt der FC Westharz aus der 2. Kreisklasse Nord ein. Aus dem Oberharz reist der FC Zellerfeld an. Die Bergstädter sind aktuell Fünfter in der 1. Nordharzklasse.