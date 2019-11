Merkurs E-Mädchen erreichen ihre selbstgesteckten Ziele

Für die E-Mädchen des FC Merkur Hattorf stand bei der ersten Runde der Hallenkreismeisterschaft in der Herzberger Mahntehalle das erste Turnier in neuer Zusammenstellung überhaupt an. Daher steckte man sich auch nur kleine Ziele: Ein eigenes Tor und ein Spiel ohne Niederlage wurden angepeilt.

Das erste Ziel, das erste eigene Tor, erreichte man bereits im ersten Spiel. Gegen den SCW Göttingen traf Jonna Andreß zum 1:2-Anschluss. Im weiteren Turnierverlauf zeigten die sechs Merkur-Mädels, die mit nur einer Auswechselspielerin auskommen mussten, eine sehr gute kämpferische Leistung. Gegen den RSV Göttingen 05 und auch gegen die SVG Göttingen blieben die Hattorferinnen ohne Gegentor und sicherten sich damit zwei torlose Unentschieden und ihre ersten Punkte. Trainer Mario Harenberg war entsprechend zufrieden. FC Merkur: Emelie Bechmann, Luciana Deppe, Jonna Andreß, Taya Rütters, Mareike Harenberg und Johanne Wemheuer.

Die E-Mädchen sind auf der Suche nach Verstärkung und heißen Mädchen im Alter von neun Jahren und jünger willkommen. Training ist dienstags ab 17.30 Uhr in der Sporthalle Elbingerode und donnerstags ab 15.30 Uhr in der Sporthalle der OBS Hattorf.