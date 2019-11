Reserve der HSG oha schwimmt weiter auf Erfolgswelle

Die zweiten Handball-Herren der HSG oha sind in der Regionsoberliga weiter ohne Verlustpunkt. Beim TV Jahn Duderstadt II konnte sich die Harzer Reserve mit 27:24 (14:14) durchsetzen.

Obwohl der HSG nur zwei gelernte Rückraumspieler zur Verfügung standen, lief es zu Beginn ganz ordentlich. Es entwickelte sich gegen die routinierten Hausherren ein Spiel auf Augenhöhe, keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzten. Zwar ging die HSG immer wieder in Front, Duderstadt glich aber meist prompt wieder aus. Die Partie mit vielen 1:1-Situationen ging an die Konditionen, zumal sich beide Seiten nicht schonten. So standen am Ende für die beiden Teams satte sieben gelbe Karten, 18 Zwei-Minuten-Strafen und zwei rote Karten zu Buche. Auf dem Feld herrschte so meist genügend Platz, mit einem 14:14 wurden die Seiten gewechselt.

Nach dem Pausengetränkt und der Kabinen-Ansprache von Übungsleiter Lars Eichhorn, der nochmals zur Geduld und zum Vertrauen auf die eigenen Stärken mahnte, dauerte es bis zur 40. Minute, ehe sich die Harzer erstmals mit zwei Treffern absetzen konnten. Sechs Minuten später war der Vorsprung auf 22:18 gewachsen, immer wieder war es Merlin Missling, der Verantwortung übernahm und für die Tore sorgte. Entschieden war die Partie aber noch nicht, zumal sich die HSG nun einige Fehlwürfe leistete. Die Oberliga-Reserve aus dem Eichsfeld nutzte die Gelegenheit und kam wieder auf ein Tor heran (23:22/53.).

Den Ausgleich ließen die Harzer, gestützt auf Keeper Bengt Mackensen, aber nicht zu und feierten am Ende den fünften Sieg im fünften Spiel. HSG oha II: Mackensen, Paul – Gräber (7/1), Luca Sonntag (2), Schladitz, P. Müller, S. Schweidler (3), M. Müller, M. Missling (14/2), Niehus, Bode (1), Eichhorn.