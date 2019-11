Der Fanclub Südharz fährt mit dem Bus zu den Jadehaien

Wulften. Die Eishockey-Fans unterstützen am 21. Dezember die Harzer Falken in der Auswärtspartie beim ECW Sande.

Der Eishockey-Fanclub Südharz setzt zum Auswärtsspiel der Harzer Falken am 21. Dezember bei den Jadehaien des ECW Sande einen Fanbus ein.

Abfahrt bei der Weihnachtstour ist um 9.30 Uhr in Wulften, anschließend führt die Route über Hattorf, Herzberg, Osterode (10 Uhr), Förste, Eisdorf, Gittelde und Seesen (10.30 Uhr) nach Norden. Unterwegs ist ein gemeinsames Frühstück geplant. Zudem soll in Wilhelmshaven gemeinsam der Weihnachtsmarkt besucht werden, ehe es weiter in die nahe gelegene Eishalle nach Sande geht.

Anmeldungen nimmt Eventmanager Michael Wochnik unter Telefon 0160/1850077 entgegen. Der Fahrpreis inklusive Frühstück beträgt 23 Euro (Nicht-Mitglieder 29 Euro).