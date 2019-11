VT Südharz zieht den Grizzlys das Fell über die Ohren

Drei Mannschaften des VT Südharz waren am Wochenende im Einsatz, in zwei Fällen durfte auch über Siege gejubelt werden. Besonders spannend machten es die ersten Damen, die sich in der Verbandsliga beim TSV Giesen Grizzlys mit 16:14 im Tiebreak durchsetzten und zwei wichtige Punkte verbuchten. Dabei...