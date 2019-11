RSV „Frisch Auf“ dominiert im Pokal im Kunst- und Einradfahren

Osterode. Der Radsportverein aus Förste richtete den vierten und entscheidenden Durchgang des Landespokals in der Röddenberghalle in Osterode aus.

Der Radsportverein (RSV) „Frisch Auf“ Förste hat den vierten und entscheidenden Durchgang des Landespokals im Kunst- und Einradfahren in der Röddenberghalle in Osterode ausgerichtet – und selber das Einradfahren dominiert. So belegte die RSV-Elite im 6er Einradfahren mit Sabrina Gundlach, Carina Schliewe, Ute Schmidt, Kirsten Wilke sowie Frank und Rainer Borchers den ersten Platz in der Kategorie. Gold holten auch die 4er Schülerinnen Jonna Peinemann, Hanna Südekum, Katharina Keil, Victoria Scheuermann und Laura Schmidt sowie bei den 4er Frauen Kirsten Wilke, Maria Ritter, Carina Schliewe, Ute Schmidt und Sabrina Gundlach. Den Silberplatz dieser Kategorie sicherten sich die RSV-Sportlerinnen Annika Wauge, Johanna Kruse, Sophie Waldmann und Celin Dienst.

Im 1er Kunstfahren der Schülerinnen U15 gingen Katharina Keil und Victoria Scheuermann an den Start. In dem großen Feld mit elf Teilnehmerinnen belegte Scheuermann den siebten Platz und Keil den neunten Platz. Hanna Südekum sicherte sich im 1er Kunstfahren der Schülerinnen der Altersklasse U13 einen guten siebten Platz.

In der Vereinswertung erreichte der RSV Förste Platz 4. Insgesamt waren 74 Einzelstarter und Mannschaften aus ganz Niedersachsen am Start in Osterode.