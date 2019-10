Spannender Pokalfight erwartet: Bad Grund fordert Neuhof

Am Donnerstag, 31. Oktober, steht für viele Mannschaften das Achtelfinale im Krombacher Kreispokal an. Für die Teams aus dem Altkreis Osterode gilt da das Motto: „Aus vier mach zwei.“ Denn mit dem FC Merkur Hattorf, SC HarzTor, SV Viktoria Bad Grund und SSV Neuhof stehen vier Mannschaften in der...