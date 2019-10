Göttinger Veilchen wollen Merlins Crailsheim entzaubern

Göttingen. Die BG-Basketballer spielen in der BBL am Samstag beim Überraschungsdritten in Crailsheim. Die Merlins sind noch ungeschlagen.

Nur haarscharf ist die BG Göttingen am vergangenen Wochenende an ihrem ersten Saisonsieg in der Basketball Bundesliga vorbeigeschrammt. Den nächsten Versuch gibt es für die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers am Samstag ab 20.30 Uhr bei den Hakro Merlins Crailsheim.

Die „Zauberer“, die in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Ligaverbleib sicherten, überraschen momentan die Basketball-Fans. Noch ohne Liga-Niederlage belegt die Mannschaft von Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo den dritten Tabellenplatz – hinter dem FC Bayern München und Alba Berlin. „Crailsheim hat viele neue Spieler und viele von ihnen können richtig gut punkten“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Sie spielen mit großartiger Energie und viele Dinge ergeben sich momentan automatisch für sie.“

Starke Quoten bei den Zauberern

Zwar haben die Veilchen in Crailsheim noch kein Erstliga-Spiel verloren, das diesjährige Merlins-Team hat aber mit dem vergangenen nicht mehr viel gemeinsam. Aus der Rotation sind nur DeWayne Russell und Sebastian Herrera geblieben. Beide gehören zu den Leistungsträgern. Herrera ist hinter US-Forward Javontae Hawkins (20,7 Punkte pro Spiel) zweitbester Werfer, der gebürtige Chilene mit deutschem Pass kommt auf 18,7 Zähler pro Partie bei einer herausragenden Dreier-Trefferquote von 77 Prozent. „Das ist eine unfassbare Quote“, so van der Zweep. „Wir wollen versuchen, sie am Wochenende ein bisschen nach unten zu drücken.“ US-Guard Russell ist drittbester Merlins-Werfer (13,0 Punkte) und bester Assistgeber seines Teams (5,7).

Die Crailsheimer, die am vergangenen Wochenende bei den Telekom Baskets Bonn in beeindruckender Weise 114:82 gewannen, erzielen derzeit durchschnittlich die meisten Punkte aller BBL-Teams (101,7). Dafür werfen sie rund 33 Mal pro Spiel von jenseits der 6,75-Meter-Marke auf den gegnerischen Korb – nur ein Liga-Konkurrent nimmt genauso viele Drei-Punkte-Würfe: die BG Göttingen. Allerdings ist die Trefferquote bei den Merlings um zehn Prozent höher (44 gegenüber 34 Prozent). „Für uns geht es vor allem um die Verteidigung. Gegen Vechta haben wir gezeigt, dass wir mit guter Verteidigung im Spiel bleiben können. Wenn wir das machen, haben wir eine Chance zu gewinnen“, so van der Zweep.