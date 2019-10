Junge Fußballer trotzen beim JSG-Feriencamp Wind und Wetter

Am ersten Wochenende der Herbstferien veranstaltete die JSG Söse/Harz ihr Feriencamp für Kicker der G- bis E-Junioren. Das Camp war schon nach kurzer Zeit ausgebucht und so konnten sich die ausrichtenden Vereine TuSpo Petershütte, 1. FC Freiheit, SV Förste und TSC Dorste über einen tollen Zuspruch freuen.

E-Jugendcoach Julian Nutsch hatte ein Konzept erarbeitet und Trainingspläne für alle drei Tage vorbereitet. Aus Reihen der Vereine fanden sich mehr als 15 aktive und ehemalige Jugendtrainer sowie auch einige Neulinge, die zum gelingen der Veranstaltung beitragen wollten.

Regen kann Kinder nicht stoppen

Am Freitag empfingen die Organisatoren in Dorste mehr als 60 Kinder. Obwohl es den kompletten Tag über regnete, blieben die Kinder stets voll motiviert und konzentriert bei der Sache. Die Kids erhielten vor dem Start der ersten Einheit eine Trinkflasche, ein komplettes Trikot-Set sowie einen eigenen Ball, so dass sich auf dem Sportplatz ein tolles, einheitliches Bild ergab.

An den ersten beiden Tagen absolvierten die kleinen Nachwuchsfußballer insgesamt sechs Trainingseinheiten. Zum Kräfte tanken gab es unter anderem gesponsortes Obst, drei gemeinsame Mittagessen bei Festhallenwirt Frank Friedmann sowie warme Getränke. In sechs verschiedenen Gruppen, die unter Rufnamen bekannter Fußballer wie „Messi“ und „Ronaldo“ an den Start gingen, nahmen die Kinder den gesamten Sportplatz für ihre Einheiten ein. Ein Soccercourt sorgte für Zeitvertreib vor Beginn des Trainings sowie in den Pausen.

Die Teilnehmer und Trainer. Foto: Stefan Buchhop / JSG Söse/Harz

TSC-Jugendleiter Stefan Eberhardt sorgte mit einem schlagkräftigen Team aus Eltern für eine tolle Bewirtung während aller drei Camptage. So ließen es sich besonders am Sonntag, als man zum Schluss ein großes Turnier austrug, viele Eltern, Großeltern und Geschwister nicht nehmen, den kleinen Ballartisten beim Kicken zuzuschauen und sich am Sportheim zu stärken.

DFB-Abzeichen erspielt

Am Samstag, an dem das Wetter weitestgehend mitspielte, absolvierten alle Teilnehmer zudem das DFB-Abzeichen. Hier bewiesen die Kleinsten Ballgefühl, Schnelligkeit und Präzision. So mancher Trainer zeigte sich beeindruckt von den, was die Schützlinge im Stande zu leisten waren.

Am frühen Sonntagnachmittag bekamen die Kinder ihre Abzeichen ausgehändigt und verabschiedeten sich von ihren Trainern. Sehr freuen konnte sich die JSG über die vielen glücklichen Gesichter, in die man während dreier anstrengender, aber vor allem Spaß bringender Tage blicken konnte. Die Spielgemeinschaft bedankt sich bei allen Kindern, Trainern, Organisatoren, Sponsoren und den fleißigen Helfern für die gute Zusammenarbeit. Das erste in Eigenregie ausgerichtete Feriencamp soll nicht das letzte gewesen sein.