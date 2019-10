Läufer des TVG Hattorf in Northeim.

Northeim. Beim Stadtlauf sorgen rund 1.200 Teilnehmer für eine Rekordbeteiligung. Allerdings feuerten nur wenige Zuschauer die Athleten an.

TVG-Sportler sammeln in Northeim viele SNC-Punkte

Die Laufszene boomt. Nach dem Volkslauf in Schoningen gab es auch beim Northeimer Stadtlauf einen Teilnehmerrekord. Gut 1.200 Läufer gingen an den Start der verschiedenen Strecken durch die Innenstadt und den Wieter – und ließen sich auch nicht von den widrigen, nassen Wetterumständen abhalten. Leider waren nur wenig Zuschauer an der Strecke, die Sportler hätten sich über mehr Unterstützung gefreut. Eine kleine Gruppe der Trommelgemeinschaft Miamaba aus Herzberg gab allerdings alles, um die Läufer durch die Runden zu pushen.

Der TVG Hattorf war wieder mit einem respektablen Team vor Ort und holte sich bei den SNC-Läufen Top-Plätze und viele Punkte.

Ergebnisse

550 m Schülerlauf: 4. MK U8: Bastian Pfeiffer, 2:51,70 Minuten

9,6 km: 2. W35: Franziska Wemheuer, 53:58 Min.; 3. W40: Susann Hofmann, 54:22 Min.; 2. M60: Thomas Hahn, 54:22 Min.

4,8 km: 1. W50: Carola Schüßler, 24:06 Min.; 4. W45: Simone Fleischmann, 27:51 Min.; 1. W70: Brigitte Kohn, 32:41 Min.; 8. W50: Claudia Heidelberg-Lehmann, 38:10 Min.; 2. M55: Axel Riechel, 22:31 Min.; 4. M55: Bernd Riechel, 23:52 Min.; 8. M50: Michael Ederleh, 25:31 Min.; 5. MHK: Benjamin Koithahn, 31:48 Min.