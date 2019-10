Harzer Läufer sind beim 18. Volkslauf in Schoningen dabei

Dass der Laufsport für Jung und Alt immer noch ein eine große Anziehungskraft besitzt, zeigte sich beim Schoninger Volkslauf. Bei der 18. Auflage konnten die Veranstalter eine gewaltige Teilnehmersteigerung verzeichnen, indem der Rekord von 391 Finishern aus dem Vorjahr auf 630 erhöht wurde. Fast 400 Kinder und Jugendliche waren bei sommerlichen Temperaturen von 25 Grad auf den Kurzstrecken unterwegs.

Bei den drei Wertungsläufen für den Südniedersachsen Cup , dem 6-Kilometer Jedermann-Lauf, dem 11- Kilometer Panorama-Lauf und dem 24,3 Kilometer langen Halbmarathon de Luxe gingen noch einmal 232 Laufsportler an den Start. Einzig bei den Walkern, die man dieses Jahr erstmals wieder seit 2009 im Programm hatte, hatte man auf einen größeren Zuspruch gehofft, denn mit nur 5 Teilnehmern, war dieser Wettbewerb hinter den Erwartungen zurück geblieben.

Vom TVG Hattorf waren fünf Läuferinnen und Läufer erfolgreich auf den anspruchsvollen Bergstrecken unterwegs. Erwähnenswert sind die Leistungen von Franziska und Bernd Wemheuer, die nach mehrjähriger Laufpause den aktuellen Anfängerlaufkurs des TVG Hattorf absolvierten und sich nach einigen Kurz- und Mittelstrecken erstmals an eine Langstrecke wagten und den Schoninger Halbmarathon bewältigten. Zusammen erreichten sie nach 2:49:39 Stunden das Ziel – als Zweite der W35 und Fünfter der M35. Über die 6 km-Strecke holte Carola Schüßler in 33:42 Minuten Platz eins der W50, Michael Ederleh wurde Fünfter der M50 (36:02 Minuten). Über 11 km konnte sich Heinz Gattermann in 1:03:45 Stunden über den Sieg in der M55 freuen.

Auch drei Läufer von der LG Osterode und vom SFC Harz-Weser waren im Solling dabei. Von der LGO belegte Thomas Heise in der M55 in 32:52 Minuten den vierten Platz über 6 km. Rolf Lohrengel wurde auf der gleichen Distanz in 31:42 Minuten Dritter der M20. Im Fit-for-Fun Lauf über 2,3 km startete Hannes Nordmann vom SFC als ältester Teilnehmer. In der M70 holte er sich in 18:52 Minuten Platz eins.