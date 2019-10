Tolle Erfahrung für den Coach Yannick Diekmann

Dresden. Der Schwiegershäuser nimmt als Trainer der U14-Faustballauswahl des NTB am Deutschlandpokal in Dresden teil.

In Dresden fanden die Deutschen Meisterschaften im Faustball der Landesturnverbände statt. Insgesamt 14 Landesverbände, darunter der Niedersächsische Turnerbund, nahmen mit ihren Auswahlmannschaften teil. Als Trainer der männlichen U14-Auswahl des NTB und Schiedsrichter war Yannick Diekmann vom TSV Schwiegershausen erstmals Teil dieses Teams. „Ich war am Anfang schon ein wenig aufgeregt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Das hat sich aber sehr schnell gelegt, weil mich alle super aufgenommen haben und am Ende war ich einfach nur stolz und glücklich, ein Teil dieser super Truppe zu sein“, sagte Diekmann.

Bei dem sogenannten Deutschlandpokal wird in vier unterschiedlichen Klassen gespielt – jeweils in der U14 und U18 mit der männlichen und weiblichen Jugend. Der NTB stellt hier, neben Bayern, Baden und Schwaben, die größte Delegation. In einem Reisebus mehr als 30 Jugendspieler aus ganz Niedersachsen die Reise in die Hauptstadt Sachsens an. Hinzu kamen die Trainer, Schiedsrichter, Gäste und Delegationsleiter.

Die U14-Jungen konnten in der Vorrunde zwei Siege (Rheinland und Mittelrhein) feiern. Nur gegen den späteren Finalisten Berlin/Brandenburg musste man sich geschlagen geben. In der Zwischenrunde ging es gegen Schwaben (0:2) und Sachsen (2:1). Als Gruppenzweiter qualifizierte sich die U14 für das Spiel um Bronze. Leider musste man sich in einem spannenden Spiel dem Turnverband Baden (1:2) geschlagen geben.

„Unsere Jungs haben alles gegeben“

„Das Spiel in der Zwischenrunde gegen Sachsen war emotional schon überragend. Unsere Jungs haben wirklich alles gegeben und auch das Spiel um Platz drei hatte es in sich. Beide Teams wurden lautstark von außen unterstützt“, berichtete Diekmann. Trainer der Badener waren dabei die beiden frisch gebackenen Weltmeister Nick Trinemeier und Oliver Späth.

Auch die anderen Teams des NTB schnitten gut ab: Die weibliche U18 holte Gold, die weibliche U14 Silber und die männliche U18 wurde Vierter. Am Ende erreichte der NTB hinter Schwaben den deutschen Vizemeistertitel. „Es war schon überragend, so viel junge Faustballer für ein gemeinsames Ziel kämpfen zu sehen. Für mich persönlich war es eine tolle Erfahrung. Die Rückfahrt war ein besonderes Highlight. Wir haben aus unserem Bus einen richtigen Partybus gemacht und den Vizemeistertitel ausgiebig gefeiert“, schwärmte Diekmann.

An diesem Wochenende steht für den Trainer aus Schwiegershausen bereits das nächste Highlight an. Mit dem NTB geht die Reise für Diekmann nach Münzbach in Österreich – dort findet der Jugendeuropapokal statt.