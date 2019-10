TSV Schwiegershausen auf den Spuren von Thomas Müntzer

Kürzlich begab sich die Wandergruppe des TSV Schwiegershausen mit 23 Teilnehmern auf ihren jährlichen Ausflug in die Thomas-Müntzer-Stadt Mühlhausen in Thüringen. Unter dem Motto „Wandern und Kultur“ haben die Schwiegershäuser bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ein schönes Wochenende verlebt.

Los ging es am Freitagmittag in Fahrgemeinschaften in das Brauhaus „Zum Löwen“ im mittelalterlichen Stadtzentrum. Nachdem die Zimmer bezogen waren, ging es direkt weiter zur Stadtrundfahrt mit der Geckobahn. Die 45-minütige Rundfahrt durch enge Gassen und die Fußgängerzone vermittelte einen ersten Eindruck der erstaunlich gut erhaltenen und restaurierten Altstadt mit ihren 13 Kirchen, die teilweise als Museum genutzt werden.

Nach dem gemeinsamen Frühstück ging es am nächsten Morgen zeitig in den Nationalpark Hainich. Der Parkplatz an der Fuchsfarm war Start und Ziel einer mehrstündigen Wanderung. In zwei Gruppen wurden der Sausgrabenweg mit 11 km beziehungsweise der Froschweg mit 6 km abgelaufen. Die Wege sind gut ausgeschildert, mit zahlreichen Hinweistafeln und Sitzmöglichkeiten versehen, und sehr abwechslungsreich. Am Ziel angekommen, wurde in der urigen Wanderhütte Fuchsfarm Einkehr gehalten. Nach der Rückkehr ins Hotel bot sich die Gelegenheit, die Stadt in kleinen Gruppen zu erkunden.

Nach einer für einige Teilnehmer kurzen Nacht wurde die Wandergruppe von Stadtführer Harald Schmidt in seiner Mönchskutte zu einer Stadtführung abgeholt. Da er die TSV-Gruppe nur mit wenigen Jahreszahlen zur Geschichte bedachte, hörten alle Teilnehmer seinen humorvollen Ausführungen mit Interesse zu. Nach der Stadtführung bestiegen die Schwiegershäuser Wanderer in eigener Regie noch die Stadtmauer. Auf der Rückfahrt über den Sonnenstein mit einer Kaffeepause in Jützenbach waren sich alle Teilnehmer einig – Mühlhausen ist eine Reise wert.