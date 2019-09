Dritten Damen des VT Südharz verlieren bei TuSpo Weende IV

Am Wochenende waren immerhin drei Mannschaften des VT Südharz im Einsatz, die Ergebnisse fielen allerdings durchwachsen aus.

Die dritten Damen gerieten in der Bezirksliga bei TuSpo Weende IV schnell durch Fehler in der Annahme in einen Rückstand, waren in der Folge aber in der Lage, ein eigenes Spiel aufzubauen und die Abwehrleistung zu steigern. Jedoch erreichten die Angriffe nur selten das gegnerische Feld, sondern landeten im Aus (18:25). Auch im zweiten Satz liefen die VTS-Damen einem Rückstand hinterher und die Einsatzbereitschaft sank (15:25). Das erhoffte Aufbäumen blieb auch danach aus, so dass der dritte Satz mit 12:25 bei recht geringer Spielfreude abgegeben wurde. Das Team will sich nun in der Zeit bis zum nächsten Punktspiel am 19. Oktober zusammenraufen und wieder mehr Siegeswillen zeigen. VTS III: M. Klaproth, M.-T. Fahl, Rohland, Bosse, Lohrengel, Koch, Braun, Bähnsch.

Zwei Duelle in Northeim

Die vierten Damen lieferten sich gegen das U16-Jungenteam aus Northeim, das außer Konkurrenz in der Bezirksklasse spielt, ein abwechslungsreiches und ausgeglichenes Spiel. Nach vier Sätzen stand es 2:2 (27:25, 19:25, 25:19, 20:25), so dass der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Einen Rückstand glichen die VTS-Mädchen zunächst fast aus, mussten dann aber doch eine 9:15-Niederlage hinnehmen. VTS IV: Börner, Scheerschmidt, L. Zietz, Jorgji, Barczyk, Wemheuer, Köchermann.

Die fünften Damen als jüngste VTS-Mannschaft machten es gegen denselben Northeimer Gegner besser. Die jungen Mädchen spielten sehr beweglich und erreichten auch schwierige Bälle. Sie belohnten sich mit einem klaren 3:0-Sieg. VTS V: Böttcher, Battermann, E. Fahl, Müller, Moritz, A. Klapproth, J. Zietz, J. Krispin.