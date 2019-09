Veilchen behalten im Krimi bei den Skyliners die Nerven

Frankfurt. Die BG Göttingen zieht durch einen 79:74 (41:36)-Auswärtserfolg in Frankfurt in das Viertelfinale des BBL-Pokals ein.

Die BG Göttingen hat das Viertelfinale des MagentaSport BBL-Pokals erreicht. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers warf am Sonntagnachmittag die Frankfurt Skyliners durch einen 79:74 (41:36)-Auswärtssieg aus dem Wettbewerb.

Vor 4.900 Zuschauen in der Fraport Arena zeigten die südniedersächsischen Gäste in der ersten Hälfte eine gute Leistung. Im dritten Viertel kamen die Frankfurter durch ihre intensive Verteidigung zurück ins Spiel und übernahmen die Führung. Die Partie wurde am Ende zu einem Krimi, den die Göttinger durch gute Nerven an der Freiwurflinie für sich entschieden. Bester Veilchen-Werfer war Mihajlo Andric mit 21 Punkte, auch Kyan Anderson mit 20 Zählern und Bennet Hundt (16) punkteten zweistellig. Für Frankfurt traf Lamont Jones am häufigsten (28 Zähler).

„Ich möchte meinem Team gratulieren. Nach dem Spiel am Mittwoch hatten wir etwas gut zu machen. Es war nicht einfach, sich auf dieses Spiel vorzubereiten, da Frankfurt noch kein Liga-Spiel hatte. Darum haben wir uns auf uns konzentriert. Ich denke, beide Teams hätten das Spiel heute gewinnen können. Im letzten Viertel waren wir etwas frischer“, sagte Roijakkers.