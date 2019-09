Wacker Nordhausen reist zum Topspiel zur Lokomotive

Leipzig. Die Rolandstädter sind am Freitagabend ab 19.30 Uhr zu Gast beim 1. FC Lokomotive Leipzig – es ist das Duell zwischen dem Vierten und Zweiten.

In der Fußball-Regionalliga Nordost kommt es am Freitag zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenvierten 1. FC Lokomotive Leipzig und dem Zweiten FSV Wacker 90 Nordhausen. Der Anstoß im altehrwürdigen Leipziger Bruno-Plache-Stadion ist um 19.30 Uhr.

Die Gastgeber sind in dieser Saison noch ungeschlagen, vier ihrer neun Begegnungen beendete die Lokomotive allerdings mit einem Unentschieden. So fehlen den Messestädtern als Vierter derzeit zwei Punkte auf Tabellenführer Hertha BSC II – und ein Punkt auf den Tabellenvize Nordhausen. Stärkster Spieler der Hausherren in dieser Spielzeit ist bislang Aykut Soyak, der vier Tore und drei Vorlagen vorweisen kann.

Die Nordhäuser werden ihrerseits alles daran setzen, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Vielleicht hilft die Erinnerung an das letzte Gastspiel, im Mai gewann der FSV dank eines Treffers von Oliver Genausch mit 1:0 in Leipzig.