A-Jugend der JSG Südharz/Zorge holt 0:2 auf und spielt 2:2

Mehrere Mannschaften der JSG Südharz/Zorge kämpften zuletzt um Punkte.

Die A-Jugend hatte den VfR Dostluk Osterode zu Gast und spielte einmal mehr unentschieden. Vor der Pause waren die Gäste klar spielbestimmend und führten zur Halbzeit verdient mit 0:2. In der zweiten Hälfte waren die Südharzer am Drücker und kamen in der 54. Minute zum 1:2 durch Bene Gorges. In der 78. Minute erzielte Maxi Tschierschke mit einem direkten Freistoß den verdienten 2:2-Ausgleich, zugleich der Endstand.

Die D-Jugend gewann das Auswärtsspiel bei der zweiten Vertretung des VfR Dostluk Osterode mit 4:2. In der ersten Halbzeit erzielte Pawel Czyzewski das 1:0 und das 3:0 (4. und 29.), Alexander Neumann hatte zum 2:0 getroffen (13.). Direkt nach Wiederanpfiff war es erneut Czyzewski, der auf 4:0 erhöhte. Der Gastgeber kam in den letzten Minuten noch zu zwei Toren. Das zweite Auswärtsspiel der Woche ging beim VfL Herzberg mit 1:7 jedoch relativ klar verloren.

Eine sehr gute Leistung zeigte die E-Jugend der JSG Südharz/Zorge im Auswärtsspiel bei der JSG HöhBernSee II. Der Gastgeber war favorisiert, zudem fehlten bei den Südharzern zwei Stammspieler. So wunderte es nicht, dass HöhBernSee optisch überlegen war. Die Gäste verteidigten aber sehr geschickt und ließen wenig zu. Nach torloser erster Hälfte konnten die Südharzer in Durchgang zwei einige gefährliche Konter fahren, einen nutzte Jonas Jux zum 1:0. In den letzten zehn Minuten drängte der Gastgeber kam zu etlichen Ecken, mit viel Einsatz und etwas Glück brachten die Südharzer aber den Sieg ins Ziel.