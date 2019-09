Turner der TG LaPeKa landen auf dem dritten Platz

Turner der TG LaPeKa treten bei den Bezirksmeisterschaften in Oker an.

Oker. Das Team nimmt in Oker an den Bezirksmannschaftsmeisterschaften teil, lässt jedoch einige Punkte an den Geräten liegen.

Am vergangenen Sonntag fanden in Oker die Bezirksmannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen statt. Für die TG LaPeKa fuhren Carl Anderson, Lukas Sitzenstock, Maxim Nuss und Ivan Penev mit ihren Eltern und Trainer Werner Bohnen in den Nordharz.

Die Turner starteten durch ihre Altersstruktur im Wettkampf der Turner bis 18 Jahre. Jeder wollte sein Bestes geben, was jedoch nicht immer gelang. Als Gesamtergebnis erturnten sich die Jungs einen dritten Platz, auf Grund ihrer Altersstruktur ist das ein gutes Ergebnis. Leider ließen die TG-Turner den einen oder anderen Punkt an den Geräten liegen, so dass ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre.

Den Tageshöchstwert erreichte Ivan Penev mit 46,30 Punkten, dicht gefolgt von Maxim Nuss mit 43,90 Punkten. Lukas Sitzenstock erreichte 42,75 Punkte. Durch einen Patzer am Sprungpferd konnte Carl Anderson nur 34,20 Punkte erturnen.