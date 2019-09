Das Topspiel der 1. Kreisklasse Nord steigt in Hattorf

Gleich drei Altkreisduelle warten auf die Zuschauer in der 1. Kreisklasse Nord an diesem Sonntag. Der SV Förste empfängt die Eintracht aus Wulften, Eisdorf ist zu Gast in Lerbach. Ein echtes Topspiel wird in Hattorf geboten, Merkur empfängt den SV Viktoria Bad Grund. Angestoßen wird um 15 Uhr. SV...