David Jasieniak und Jakub Wiecki verstärken die Harzer Falken

Der Kader der Harzer Falken nimmt immer mehr Formen an. Mit David Jasieniak und Jakub Wiecki konnten die Braunlager zwei weitere Neuverpflichtungen für die anstehende Saison in der Regionalliga Nord präsentieren. Ungemach droht derweil in Adendorf – dort könnte ein Schaden an der Eishalle den...