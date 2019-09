C-Mädchen des Herzberger TC erreichen das Halbfinale

Herzberg. Die Tennis-Nachwuchsmannschaften der Welfenstädter spielen in verschiedenen Pokalwettbewerben.

Nichts zu holen gab es in der ersten Runde des Tennis-Bezirkspokals für die männlichen A-Junioren des Herzberger TC Grün-Weiß beim TC Mingerode. Fynn Wehmeyer verlor sein Einzel 1:6, 4:6. Paul Böttcher gab den ersten Satz 1:6 ab, konnte aber durch eine Leistungssteigerung den zweiten Satz 6:4 für sich entscheiden. Im Match-Tiebreak zeigte er jedoch Nerven und verlor 2:10. Das Doppel Wehmeyer/Clemens Hofemann konnte nichts gegen die Gastgeber ausrichten (3:6, 4:6). Somit verblieben alle drei Punkte in Mingerode.

Besser machten es die Juniorinnen C mit Emma Böttcher und Laura Warnecke vom TC Bad Grund im Regionspokal. Sie konnten nach einem Freilos in der ersten Runde im Viertelfinale den VfR Weddel mit 3:0 besiegen. Bei Temperaturen über 30 Grad konnte Böttcher nach verlorenem ersten Satz (5:7) ihr druckvolles Spiel durchsetzen und gewann schließlich verdient mit 6:2 und 10:6. Warnecke machte mit ihrer Gegnerin beim 6:0, 6:0 kurzen Prozess. Das dann unbedeutende Doppel gingen die Mädchen etwas unmotiviert an, gewannen aber Satz eins trotzdem mit 7:5. Im zweiten Satz ließen sie nichts mehr anbrennen und gewannen mit 6:0.

Am vergangenen Wochenende hatten die C-Mädchen im Halbfinale den TC GW Gifhorn II zu Gast. Sowohl Böttcher als auch Warnecke sahen sich starken Gegnerinnen gegenüber. Nach jeweils hartem Widerstand verloren aber beide den ersten Satz mit 4:6. Trotz guten Spiels musste sich Böttcher im zweiten Satz mit 2:6 und Warnecke mit 0:6 geschlagen geben. Das Doppel wurde mit 3:6, 1:6 verloren, so dass im Halbfinale Endstation war.

Am kommenden Sonntag, 8. September, findet auf der Tennisanlage am Kurpark der Herzberger Firmencup statt. Meldungen können noch beim Sportwart Torsten Schmidt abgegeben werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, so dass sich auch für Zuschauer ein Besuch lohnt.