NHC-Herren feiern knappen Heimsieg gegen Großsachsen

Efthymios Iliopoulos vom Northeimer HC in Aktion, hier im DHB-Pokal gegen den SC Magdeburg.

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC haben ihr erstes Heimspiel der Saison gewonnen. Gegen den TV Germania Großsachsen setzte sich der NHC vor rund 400 Zuschauern in der Schuhwallhalle mit 32:29 (17:13) durch.

Die erste Hälfte glich einer Achterbahnfahrt. Nach einem guten Start (6:4) schlichen sich Unkonzentriertheiten bei den Gastgebern ein. Einen zwischenzeitlichen 10:12-Rückstand in Hälfte eins drehten die Northeimer aber wieder bis zur Pause (17:13). Anschließend zogen die Hausherren bis auf 24:17 davon, alles deutete auf einen souveränen Sieg hin. Dann aber riss der Faden wieder und in der Schlussphase wurde es noch einmal eng. Die Gäste kamen auf 26:25 heran (50.), ehe der NHC nach einer Auszeit doch den richtigen Dreh fand und sich durchsetzte. Tim Gerstmann mit seinem Tor in der Schlussminute sorgte für die endgültige Entscheidung.

Bester Northeimer war Malte Wodarz, der kaum zu stoppen war und elf Treffer erzielte. Auch der Grieche Efthymios Iliopoulos überzeugte beim NHC mit sieben Toren.