BG Göttingen siegt beim ersten Heimtest deutlich

Die BG Göttingen hat sich beim ersten öffentlichen Testspiel vor heimischem Publikum gut präsentiert. Gegen Hubo Limburg United gewann die Mannschaft von BG-Headcoach John Roijakkers am Samstagnachmittag 95:79 (48:30). Vor 712 Zuschauern zeigte der Basketball-Bundesligist eine ordentliche Leistung und gab die Führung in der Partie nicht ein einziges Mal ab. Bester Veilchen-Werfer war Elias Lasisi mit 20 Punkten.

Die Veilchen starteten mit Energie in die Partie und gingen schnell 11:2 in Front (3.). Obwohl Dominic Lockhart bereits nach etwas mehr als zwei Minuten nach einem Zusammenprall eine Platzwunde an der Augenbraue davontrug und danach nicht mehr zum Einsatz kam, blieben die Hausherren konzentriert im Angriff und in der Defensive. So erarbeitete sich die Roijakkers-Truppe, bei der US-Guard Kyan Anderson zum ersten Mal dabei war, bis zum Viertelende einen satten 25:12-Vorsprung.

Im zweiten Abschnitt kamen die belgischen Gäste zunächst besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand. Aber die Göttinger hielten dagegen. In die Halbzeitpause gingen die Gastgeber mit einer 48:30-Führung. Nach dem Seitenwechsel lief es für die BG weiterhin gut, erst im Schlussabschnitt ließen es die Veilchen ruhiger angehen. „Wenn man das Ergebnis sieht, glaubt man, dass wir gut gespielt haben, aber das war nur in der jeweils ersten Phase der ersten und zweiten Halbzeit der Fall. Aber so ist das, wenn man einen Spieler neu integrieren muss“, sagte Roijakkers anschließend.