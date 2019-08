Geyer Gieboldehausen beweisen viel Treffsicherheit

Am vergangenen Wochenende begann die neu Dartsaison im Braunschweiger Bezirksdartverband (BBDV). Wie im vergangenen Jahr tritt der DC Geyer Gieboldehausen trotz personeller Abgänge erneut mit vier Teams in den Ligen an.

Das B-Team konnte sich am Freitag beim A-Team aus Mingerode nach ausgeglichenem Start, zur Halbzeit stand es 3:3, am Ende noch mit 8:4 durchsetzen. Damit sorgte man für einen guten Einstand in die Saison und brachte den ersten Sieg in den Derbys vom Wochenende.

Dröse gelingt ein Neun-Darter

Zeitgleich fand in der eigenen Spielstätte der reguläre Trainingsabend statt. Dort spielte das Aushängeschild und Abo-Vereinsmeister Bernd Dröse um kurz nach Mitternacht seinen ersten Neun-Darter. Nach zwei perfekten Aufnahmen mit jeweils 180 Punkten checkte er im Anschluss den Rest von 141 Zählern klassisch mit 60, 57, und einer Doppel-12 zu seinem ersten perfekten Leg.

Mit diesem besonderen Ereignis im Rücken startete das C-Team ins Spiel gegen Mingerodes B-Team. Von Beginn an wurde den Gästen klar gemacht, wer Herr im Haus ist. Nach schneller 4:0-Führung wurde es am Ende ein deutliches 10:2 für die Geyer. Im Anschluss begann dann das Derby in der Kreisliga zwischen dem D-Team und Mingerode C. In diesem Spiel ging es sogar noch etwas deutlicher für die Geyer aus. Nach einer 6:0-Führung zur Halbzeit, wobei man bis dahin nur zwei Legs abgegeben hatte, war für die Gäste am Ende nur noch im letzten Doppel der Ehrenpunkt zu holen. Nach dem 11:1 schaute man, was das A-Team erreicht.

Die erste Mannschaft war in der Bezirksoberliga beim DC Falke Rosenthal bei Peine gefordert. Bei dem Spiel Dritter gegen Vierter der Vorsaison konnten die Geyer den besseren Start für sich verbuchen und führten zur Halbzeit mit 4:2. Bis zu den beiden abschließenden Doppeln wurde die knappe Führung behauptet, am Ende konnte sich die Heimmannschaft aber noch das 6:6 erkämpfen und dadurch zumindest einen Punkt behalten.

Am kommenden Wochenende geht es schon weiter. Das A-Team spielt ab 16 Uhr zu Hause gegen Bodenburg. Im Anschluss trifft das B-Team auf die Pub Dragons aus Göttingen. Die anderen beiden Teams müssen auswärts beim MTV Seesen und in Bodenburg antreten.

Trainingstage sind dienstags ab 18.45 Uhr und freitags ab 19.45 Uhr, Gäste sind im Gasthaus „Zum weißen Roß“ in Gieboldehausen gerne gesehen.