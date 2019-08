Schwiegershäuser Dartspieler lassen Eisdorf keine Chance

Schwiegershausen. Die zweite Mannschaft des TSV setzt sich in der Hobbyliga Harz deutlich mit 15:3 gegen die Auswahl des SV Eisdorf durch.

Einen sehr guten Tag erwischte die zweite Vertretung des TSV Schwiegershausen in der Dart-Hobbyliga bei ihrem Heimspiel gegen den SV Eisdorf.

Nach einem noch durchwachsenen Start beim ersten Doppel und der 1:0-Führung für den TSV (2:0-Erfolg von Waldmann/Bierwirth) lief es im Laufe des Abends immer besser. Nachdem Jordan Gavrilovic für Eisdorf noch zum 1:1 ausgleichen konnte, holte das TSV-Team sieben Siege in Folge und ging mit 8:1 in Führung. Den vorentscheidenden Einzelsieg zum 10:2 fuhr Stefan Bierwirth ein, der an diesem Abend alle Spiele (vier Einzel, ein Doppel) für sich entscheiden konnte.

Ebenfalls in allen Spielen siegreich waren Sven Gothe und Alexander Waldmann. Beiden gelang dabei das Kunststück, nicht ein einziges Leg an ihre Gegner abzugeben. Gothe ist damit in der Liga insgesamt noch ungeschlagen. Seinen ersten Einzelsieg beim nie gefährdeten 15:3-Gesamterfolg für den TSV konnte Martin Kesten einfahren. Die weiteren Punkte für Eisdorf erzielten Dominik Jentsch und Daniel Retucci.