Die A-Jugend der JSG Söse/Harz legt gut los

Durchaus erfolgreich starteten die Nachwuchsmannschaften der JSG Söse/Harz in die neue Fußball-Saison.

Die A-Jugend startete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg gegen die JSG Rosdorf/Leine-Friedland. Kurz vor Ende einer durchwachsenen ersten Hälfte geriet die JSG mit 0:1 in Rückstand. In der Pause fand Trainer Robin Schlenczek die richtigen Worte und stellte das System um. Nach Wiederanpfiff wurde das Spiel mehr und mehr in die gegnerische Hälfte verlagert und die freien Räume auf den Außenbahnen genutzt. So fiel das 1:1, als sich Michel Dempwolf über die linke Seite tankte und aus 20 Metern gefühlvoll abzog (62.). Nach einem Foul an Tobias Schimpfhauser verwandelte Mitja Schönfelder (66.) den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Schönfelder (87.) mit einem Freistoßtreffer aus 25 Metern.

Vier Tage später folgte der zweite Sieg der A-Junioren gegen die SG Werratal. Beim 3:0 (1:0) sorgte die JSG Söse/Harz mit schnellen Spielzügen über die Flügel für zahlreiche Möglichkeiten. Eine davon nutzte Lennart Sinram-Krückeberg (5.) kaltschnäuzig zur frühen Führung aus. Als großes Manko erwies sich die schlampige Chancenverwertung, während Werratal über Konter gefährlich blieb. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, auch das 2:0 von Jonas Probst (55.) brachte nur wenig Beruhigung ins Spiel. Mit dem Schlusspfiff erzielte Jonas Probst nach einem feinen Pass von Dustin Lau das 3:0.

B-Junioren gegen Herren

Einen interessanten Vergleich lieferten sich die B-Jugend der JSG Söse/Harz und die Herren der SG Sösetal. Gegen die körperlich überlegenen Kontrahenten versuchten die B-Junioren so gut wie möglich gegenzuhalten, Dennis Meister (16. und 25.), Jörg Burgholte (29.) nach mustergültiger Flanke von Jan Hillebrecht und Marek Hoffmeister (45.) trafen aber für die SG Sösetal. Nach dem Seitenwechsel spielte die JSG mutiger und belohnte sich nach einem sehenswerten Dribbling von Marcel Müller (68.) mit dem 1:4. Für den 1:5-Endstand sorgte Tom M’Barki (71.).

Die C1-Jugend der JSG feierte in einem Testspiel einen 7:0-Erfolg über den VfR Dostluk Osterode. Yahya Akman (14.), Patrick Weidemann (16., 37. und 47.), Phillip Schneider (29. und 68.) sowie Lukas Schulze (45.) trafen.

In einem torreichen Freundschaftsspiel schlugen die B-Juniorinnen der JSG Windhausen/Förste den FC SeeBern mit 4:3. Die JSG-Torschützen waren Jente Pauline Habel (3) und Michelle Wolf.